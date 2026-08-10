Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi

Bitcoin (BTC), yeni haftaya 65 bin dolar sınırında başladı. Kripto para, Coinbase verilerine göre yayım sırasında yaklaşık 64 bin 950 dolardan işlem görürken Ethereum 1916 dolar dolayında seyrediyordu. Yatırımcılar şimdi zayıf istihdam verisinin ardından enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasını nasıl etkileyebileceğine odaklandı.

Geçen iş haftası sürpriz bir veriyle kapanmıştı. ABD'de istihdam, temmuzda yaklaşık 80 bin kişilik artış beklentisine karşın 23 bin azaldı. Önceki ayların verileri de belirgin biçimde aşağı yönlü yenilenince iş gücü piyasasının zayıfladığı görüşü güçlendi.

Zayıf istihdam verisi başlangıçta riskli varlıklar açısından olumlu yorumlandı. Çünkü yavaşlayan bir ekonomi, Fed'e para politikasını daha da sıkılaştırmak için daha az gerekçe bırakıyor. Ancak enflasyon riski devam ediyor ve bu hafta açıklanacak veriler görünümü daha da netleştirecek.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNKÜ TÜFE VERİSİNDE

Çarşamba günkü TÜFE raporu haftanın en kritik gelişmesi olarak öne çıkıyor. Geçen ay veri belirgin bir düşüş göstermişti. Bu düşüşte, Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla gerileyen enerji maliyetlerinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Enerji görünümü o tarihten bu yana yeniden kötüleşti.

Piyasa beklentisi, temmuz ayı TÜFE verisinin yıllık bazda yüzde 3,4 düzeyinde gerçekleşmesi yönünde. Cuma günkü istihdam verisi faiz artışı beklentisini zayıflatsa da beklentiyi aşan bir enflasyon verisi bu görünümü hızla tersine çevirebilir.

Bir aracı kurumun stratejistleri, Fed'in faizi artırmamasının varlıklar için daha destekleyici bir zemin yaratmasını bekliyor. Uzmanlara göre Fed'in beklemede kalması halinde dolar, yıl sonuna doğru ölçülü bir gerileme yaşayabilir ve bu da risk iştahını artırabilir. Beklentiyi aşan bir TÜFE verisi ise bu senaryoyu zayıflatabilir ve kripto piyasasında tahvil getirileri ile doların etkisini yeniden artırabilir.

ÜFE VE PERAKENDE SATIŞLAR DA İZLENECEK

Enflasyon tarafında ikinci veri, perşembe günkü üretici fiyat endeksi (ÜFE) olacak. Üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen bu gösterge genellikle TÜFE kadar etkili kabul edilmiyor. Ancak verinin beklentiyi belirgin biçimde aşması, fiyat baskılarının hâlâ yüksek olduğu endişesini pekiştirebilir.

Cuma günkü temmuz perakende satış verisi ise haftanın sürpriz belirleyicisi olabilir. Güçlü tüketici harcamaları, zayıf istihdam rakamlarına karşın ABD ekonomisinin dirençli kaldığını gösterebilir. Yüzeyde olumlu görünen bu tablo, mevcut ortamda Fed'e sıkı para politikasını sürdürmek için bir gerekçe daha sunabilir. Zayıf bir perakende satış verisi ise ekonominin yavaşladığı görüşünü güçlendirir ve ek faiz artışı ihtiyacını azaltabilir.

Jeopolitik belirsizlik de fiyatlarda rol oynamayı sürdürüyor. Orta Doğu'daki savaş kritik petrol geçiş güzergâhlarını tehdit ettikçe enflasyon beklentileri ve buna bağlı olarak faiz artışı ihtimali de yükselebilir.