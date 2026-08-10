Beyoğlu'nda komşusunu bıçakla öldürüp 'kötü koku geliyor' diye ihbarda bulundu
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde evinde ölü bulunan Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu’nun cinayete kurban gittiği belirlendi. Değirmencioğlu’nun evinden kötü koku geldiğini söyleyerek polisi arayan komşusu Mehmet Şerif Tayık’ın, komşusunu çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğü tespit edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 'kira anlaşmazlığı' nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde evinde cesedi bulunan Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu (64)'nun ölümünün cinayet olduğu belirlendi.
‘KÖTÜ KOKU GELİYOR' DİYE POLİSİ ARADI
Olay, 7 Ağustos günü Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu'nun komşusu Mehmet Şerif Tayık, polisi arayarak Değirmencioğlu'nun evinden kötü koku geldiğini söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Değirmencioğlu'nun cesedini buldu. Değirmencioğlu'nun boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından olay, şüpheli ölüm olarak belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA POLİSİ ARAMIŞ
Agop Değirmencioğlu'nun ölümüne ilişkin çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan incelemelerde Değirmencioğlu'nun çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine ekipler kötü koku geldiğini söyleyerek polise ihbarda bulunan komşusu Mehmet Şerif Tayık'ın cinayeti işlediğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nu evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Şerif, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"ARAMIZDA KİRA ANLAŞMAZLIĞI VARDI"
Şüpheli Mehmet Şerif Tayık'ın emniyetteki ifadesinde, "Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüm" dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Şerif Tayık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
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