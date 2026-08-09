Cami Lavabosunda Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Cami Lavabosunda Mahsur Kaldı

Cami Lavabosunda Mahsur Kaldı
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Eskişehir'de cami lavabo için giren vatandaş, dışarı çıkınca kapılar kilitlendi, polis çağırdı.

Eskişehir'de lavaboyu kullanmak için girdiği caminin kapıları üzerine kilitlenen vatandaş, çareyi durumu polise ihbar etmekte ve karşı binaya taş atarak yardım istemekte buldu.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak üzerinde bulunan Gündoğmuş Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; elini ve yüzünü yıkamak için caminin lavabo bölümüne giren Ali K., dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Yatsı namazının ardından camiden ayrılan görevlinin demir kapıları kilitlemesi üzerine bahçede mahsur kalan Ali K., ne yapacağını bilemedi.

Çevredekilere sesini duyurabilmek için caminin karşısındaki binanın kapısına taş atan vatandaş, ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Çaresizce bahçede beklediği sırada bölgeden geçen Yunus Timleri, şahsa yardım etmek için durdu. Polislerin soru sorduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple sinirlenen ve tepki gösteren Ali K., daha sonra ekiplerden yardım istemeyip, banka oturarak kilitlerin açılmasını bekledi. Görevlilerin gelip kapıyı açmasıyla mahsur kalan vatandaş evine döndü.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami Lavabosunda Mahsur Kaldı - Son Dakika

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