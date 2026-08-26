SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz - Son Dakika
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SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
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Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, son genelgeyle SGK borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilebileceğini, yıllık tecil faiz oranının yüzde 29'a indirildiğini ve 10 milyon liraya kadar borçlarda teminat şartının kaldırıldığını açıkladı. Başvuruların 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılması gerektiğini belirten Buz, son günlere bırakılmaması için il müdürlüğü ve Bor merkezinin hafta sonu da açık olacağını duyurdu.

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, SGK'ya borcu bulunan vatandaşlar ve işverenlere yönelik yeni borç yapılandırması hakkında açıklamalarda bulundu. Buz, 2026/15 sayılı SGK Genelgesi kapsamında borçların 72 aya kadar taksitlendirilebileceğini, yıllık tecil faiz oranının yüzde 29'a düşürüldüğünü ve son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu bildirdi.

TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle borçlulara önemli ödeme kolaylıkları sağlandığını belirten Buz, daha önce en fazla 36 ay olan taksit süresinin borçluların mali durumuna göre 72 aya kadar çıkarıldığını söyledi. Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi veren Buz, yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildiğini belirtti. Ayrıca esnaf ve işverenlerin üzerindeki finansal yükün azaltılması amacıyla 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartının kaldırıldığını ifade etti.

Buz, "Kurumumuz tarafından yayımlanan yeni genelgeyle birlikte borçlu işverenlerimiz ve sigortalılarımız için önemli avantajlar devreye girdi. Daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan azami taksit süresini, borçlularımızın mali durumuna göre 72 aya kadar çıkardık. Yıllık tecil faiz oranını da yüzde 39'dan yüzde 29'a indirdik. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlarda artık teminat şartı aramayacağız" dedi.

İLK TAKSİT İÇİN DE SON TARİH 31 AĞUSTOS

Başvuru ve ödeme takvimine dikkat çeken Buz, SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin de 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini vurguladı.

Başvuruların son güne bırakılmaması çağrısında bulunan Buz, vatandaşların ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Bor Şehit Ömer Halisdemir Sosyal Güvenlik Merkezinin hafta sonunda da hizmet vereceğini açıkladı.

SGK HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Buz, son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle İl Müdürlüğü ile Bor Şehit Ömer Halisdemir Sosyal Güvenlik Merkezinin 29 Ağustos Cumartesi ve 30 Ağustos Pazar günü açık tutulacağını belirtti.

Hak kaybı yaşanmaması için başvuruların son günlere bırakılmamasının önem taşıdığını kaydeden Buz, SGK'ya borcu bulunan Niğdeli vatandaşları ve işverenleri yapılandırma imkanlarından yararlanmak üzere sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaya davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    faiz affı olmali böyle yapılandırma zulüm 0 0 Yanıtla
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