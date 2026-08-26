Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

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Konya'da lokantada yemek yerken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kadına, sivil polis memuru Musa Akay Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. Akay, emniyet teşkilatı olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Konya'da yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek parçası kaçan kadını, Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memuru Musa Akay, "Emniyet teşkilatı olarak sadece suçlunun karşısında değil her türlü konuda yardıma muhtaç vatandaşımızın yanındayız" dedi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Olay, geçen pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada yemek yiyen bir kadının nefes borusuna dönerden kopan ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kadını fark eden ve o sırada lokantada bulunan sivil polis memuru Musa Akay (35), kadına Heimlich manevrası uyguladı. 

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Yapılan müdahalenin ardından kadının nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Görüntülerde; yemek yiyen kadının nefes alamadığı, durumu fark eden polis memurunun müdahale edip, Heimlich manevrası yaptığı yer aldı.

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

POLİS MEMURU OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını anlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde görevli polis Musa Akay, "Biz olay yerinde daha önce yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili kamera çalışması yapıyorduk. Bir kız evladımızın anneme bir şey oldu, boğazına bir cisim kaçtı demesi üzerine vatandaşımızın yanına intikal ettik. Vatandaşımızın nefes alamadığını görmemiz üzerine vatandaşımıza yardım etmeye çalıştık. Daha önce emniyet teşkilatı içerisinde ilk yardım kursları almıştık. Bilgi ve birikimimizle vatandaşımıza yardımcı olduk. Emniyet teşkilatı olarak sadece suçlunun karşısında değil her türlü konuda yardıma muhtaç vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu.

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada
Polis memeuru Musa Akay
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • S Yıl S Yıl:
    çok önemli hayat kurtaran bir hamle, tv de, sakız orucu bozar mı diye yıllardır canlı yayın yapacaklarına hemlik manevrasının nasıl yapılacağını nın kamu spotu yayinlanmalı sürekli 1 0 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Kadının telefonunu indiriyorlar dı az daha 0 0 Yanıtla
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