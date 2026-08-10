Ak Parti Milletvekili Gül'den Çerçeve Yasa'da "Anneler" vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ak Parti Milletvekili Gül'den Çerçeve Yasa'da "Anneler" vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez

Ak Parti Milletvekili Gül\'den Çerçeve Yasa\'da "Anneler" vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Çerçeve Yasa" teklifine ilişkin yürütülen sürecin Türk, Kürt, Arap ve Aleviler başta olmak üzere 86 milyon vatandaşın kazanacağı, kimsenin kaybetmeyeceği bir yol olduğunu vurguladı. Gül, "Çocuklar kazanacak, gençler kazanacak, anneler kazanacak, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri kazanacak. Merak etmeyin, annelerin kazandığı yerde herkes kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Çerçeve Yasa" teklifine ilişkin yürütülen sürecin Türk, Kürt, Arap ve Aleviler başta olmak üzere 86 milyon vatandaşın kazanacağı, kimsenin kaybetmeyeceği bir yol olduğunu vurguladı. Gül, "Çocuklar kazanacak, gençler kazanacak, anneler kazanacak, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri kazanacak. Merak etmeyin, annelerin kazandığı yerde herkes kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek" diye konuştu.  

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, şahsı adına teklifin geneli üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gül, "Terörsüz Türkiye" sürecinin şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde konuşulabildiğini belirterek, sürece katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti genel başkanları ve milletvekillerine teşekkür etti.

"TARİHİ BİR UZLAŞMA"

Gül, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 367 milletvekilinin imzasıyla sunulmasının tarihi bir uzlaşma ve siyasal mutabakatın göstergesi olduğunu söyledi. Uluslararası sistemin çöktüğünü belirten Gül, Türkiye ve Gazi Meclis'in küresel barış ve adaletin sağlanacağı yeni bir dünya düzenine öncülük edeceğini aktardı.

Abdulhamit Gül, Türkiye'nin 50 yıldır terörle mücadele ettiğini dile getirerek, ülkenin en büyük gücünün 86 milyonun birlik ve beraberliği olduğunu vurguladı.

"BİZİM EN BÜYÜK HAKEMİMİZ MİLLETİN TA KENDİSİ"

Gül, kanun teklifinin komisyonda büyük mutabakatla hazırlandığını belirterek, PKK/KCK ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığının sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin güvenlik kurumları ile TBMM tarafından denetlenmesine ilişkin kritik eşiklerin belirlendiğini kaydetti. Gül, şöyle konuştu:

"TBMM süreci izleyecek, bahsettiğimiz bir kurul var. Bu kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı ve MGK Genel Sekreterliği tüm bu kurulun çalışmalarını izlemek üzere Mecliste bir komisyon kuruyoruz. Burada en büyük hakemimiz milletin ta kendisi. Birçok uluslararası çatışma çözümü oldu, farklı ülkelerde gelişmeler var ama bunların hiçbiri bizim için bir model değildir. Bu model bir Ankara mutabakatıdır, bir Türkiye mutabakatıdır, bir Türkiye modelidir; bütün dünyaya örnek olacak barışın bir modelidir. Burada bir barış değil, bir çatışma; diğer ülkelerde etnik kavgalar oldu, dini, mezhepsel çatışmalar oldu."

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Gül'ün açıklamasına, "Çatışma değil, terörle mücadele" diye tepki gösterdi.

"ANNELERİNİN KAZANDIĞI YERDE HERKES KAZANACAK"

Gül, "Çerçeve Yasa" teklifinin terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, terör nedeniyle Türkiye'nin 2,3 trilyon dolarlık ekonomik maliyetle karşı karşıya kaldığını, terörün sona ermesiyle kaynakların üretim, istihdam ve yatırımlara yönlendirileceğini vurguladı.

AK Partili Gül, yürütülen sürecin Türk, Kürt, Arap ve Aleviler başta olmak üzere 86 milyon vatandaşın kazanacağı, kimsenin kaybetmeyeceği bir yol olduğunu vurguladı. Gül, "Çocuklar kazanacak, gençler kazanacak, anneler kazanacak, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, barış anneleri kazanacak. Merak etmeyin, annelerin kazandığı yerde herkes kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek" diye konuştu.

"GÜN ADALETİ, KARDEŞLİĞİ VE BARIŞI HAKİM KILMA GÜNÜDÜR"

YENİ YOL Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici şahsı adına yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Gün, geçmişin korkularına, dürtülerine, psikolojilerine ve gerilimlerine dayalı önyargıları aşarak geleceğe ümitle bakma günüdür. Gün, birbirimize geçmişin acılarıyla değil insan onurunu ve adaleti merkeze alan bir anlayışla bakarak hatıraları adaletle, farklılıkları kardeşlikle ve geleceği ortak bir vicdanla buluşturma günüdür. Gün, çocuklarımızın geleceği için, annelerimizin duası için, atalarımızın emanetine layık olabilmek için adaleti, kardeşliği ve barışı hakim kılma günüdür. Gün, her vatandaşımızın kendisini eşit, onurlu ve huzur içerisinde hissettiği güçlü ve müreffeh Türkiye idealini birlikte inşa etme günüdür. Gelin, tarih önünde vicdanımızı, milletimizin önünde irademizi ortaya koyalım ve tam demokratik bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim."

"Çerçeve Yasa" sürecine katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri ile şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Bilici, "Bu tarihi fırsatı milletimizin ortak vicdanıyla değerlendireceğimize yürekten inanarak imzacısı olduğum bu kanun teklifine 'evet' oyu vereceğimi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ak Parti Milletvekili Gül'den Çerçeve Yasa'da 'Anneler' vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Er ka Er ka:
    Yetim kalan çocuklar? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu
Haymana’da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu
İran’dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD’nin rolü zayıflıyor İran'dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD'nin rolü zayıflıyor
Galatasaray’a çifte kötü haber Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti
Sürücüleri üzecek haber Benzine ikinci zam yolda Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda
Cansever’in vasiyeti belli oldu Yerine getirilecek Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:48
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
23:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
21:37
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
20:08
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 06:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ak Parti Milletvekili Gül'den Çerçeve Yasa'da "Anneler" vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.