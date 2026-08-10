Ak Parti Milletvekili Gül\'den Çerçeve Yasa\'da "Anneler" vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Çerçeve Yasa" teklifine ilişkin yürütülen sürecin Türk, Kürt, Arap ve Aleviler başta olmak üzere 86 milyon vatandaşın kazanacağı, kimsenin kaybetmeyeceği bir yol olduğunu vurguladı. Gül, "Çocuklar kazanacak, gençler kazanacak, anneler kazanacak, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri kazanacak. Merak etmeyin, annelerin kazandığı yerde herkes kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, şahsı adına teklifin geneli üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gül, "Terörsüz Türkiye" sürecinin şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde konuşulabildiğini belirterek, sürece katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti genel başkanları ve milletvekillerine teşekkür etti.

"TARİHİ BİR UZLAŞMA"

Gül, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 367 milletvekilinin imzasıyla sunulmasının tarihi bir uzlaşma ve siyasal mutabakatın göstergesi olduğunu söyledi. Uluslararası sistemin çöktüğünü belirten Gül, Türkiye ve Gazi Meclis'in küresel barış ve adaletin sağlanacağı yeni bir dünya düzenine öncülük edeceğini aktardı.

Abdulhamit Gül, Türkiye'nin 50 yıldır terörle mücadele ettiğini dile getirerek, ülkenin en büyük gücünün 86 milyonun birlik ve beraberliği olduğunu vurguladı.

"BİZİM EN BÜYÜK HAKEMİMİZ MİLLETİN TA KENDİSİ"

Gül, kanun teklifinin komisyonda büyük mutabakatla hazırlandığını belirterek, PKK/KCK ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığının sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin güvenlik kurumları ile TBMM tarafından denetlenmesine ilişkin kritik eşiklerin belirlendiğini kaydetti. Gül, şöyle konuştu:

"TBMM süreci izleyecek, bahsettiğimiz bir kurul var. Bu kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı ve MGK Genel Sekreterliği tüm bu kurulun çalışmalarını izlemek üzere Mecliste bir komisyon kuruyoruz. Burada en büyük hakemimiz milletin ta kendisi. Birçok uluslararası çatışma çözümü oldu, farklı ülkelerde gelişmeler var ama bunların hiçbiri bizim için bir model değildir. Bu model bir Ankara mutabakatıdır, bir Türkiye mutabakatıdır, bir Türkiye modelidir; bütün dünyaya örnek olacak barışın bir modelidir. Burada bir barış değil, bir çatışma; diğer ülkelerde etnik kavgalar oldu, dini, mezhepsel çatışmalar oldu."

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Gül'ün açıklamasına, "Çatışma değil, terörle mücadele" diye tepki gösterdi.

"ANNELERİNİN KAZANDIĞI YERDE HERKES KAZANACAK"

Gül, "Çerçeve Yasa" teklifinin terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, terör nedeniyle Türkiye'nin 2,3 trilyon dolarlık ekonomik maliyetle karşı karşıya kaldığını, terörün sona ermesiyle kaynakların üretim, istihdam ve yatırımlara yönlendirileceğini vurguladı.

AK Partili Gül, yürütülen sürecin Türk, Kürt, Arap ve Aleviler başta olmak üzere 86 milyon vatandaşın kazanacağı, kimsenin kaybetmeyeceği bir yol olduğunu vurguladı. Gül, "Çocuklar kazanacak, gençler kazanacak, anneler kazanacak, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, barış anneleri kazanacak. Merak etmeyin, annelerin kazandığı yerde herkes kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek" diye konuştu.

"GÜN ADALETİ, KARDEŞLİĞİ VE BARIŞI HAKİM KILMA GÜNÜDÜR"

YENİ YOL Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici şahsı adına yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Gün, geçmişin korkularına, dürtülerine, psikolojilerine ve gerilimlerine dayalı önyargıları aşarak geleceğe ümitle bakma günüdür. Gün, birbirimize geçmişin acılarıyla değil insan onurunu ve adaleti merkeze alan bir anlayışla bakarak hatıraları adaletle, farklılıkları kardeşlikle ve geleceği ortak bir vicdanla buluşturma günüdür. Gün, çocuklarımızın geleceği için, annelerimizin duası için, atalarımızın emanetine layık olabilmek için adaleti, kardeşliği ve barışı hakim kılma günüdür. Gün, her vatandaşımızın kendisini eşit, onurlu ve huzur içerisinde hissettiği güçlü ve müreffeh Türkiye idealini birlikte inşa etme günüdür. Gelin, tarih önünde vicdanımızı, milletimizin önünde irademizi ortaya koyalım ve tam demokratik bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim."

"Çerçeve Yasa" sürecine katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri ile şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Bilici, "Bu tarihi fırsatı milletimizin ortak vicdanıyla değerlendireceğimize yürekten inanarak imzacısı olduğum bu kanun teklifine 'evet' oyu vereceğimi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.