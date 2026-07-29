TOGÜ'den Tercih Desteği - Son Dakika
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TOGÜ'den Tercih Desteği

TOGÜ\'den Tercih Desteği
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, aday öğrencilere yüz yüze tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, üniversite tercih döneminde aday öğrencilere doğru ve bilinçli tercih yapmaları için kurduğu Tercih Yardım ve Bilgilendirme Masası'nda yüz yüze danışmanlık hizmeti veriyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), üniversite tercih sürecinde aday öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Tercih Yardım ve Bilgilendirme Masası'nda kurdu. Tercih danışma noktasında, üniversite adaylarının bölüm, program, kontenjan, kampüs yaşamı ve tercih sürecine ilişkin tüm soruları uzman ekip tarafından yanıtlanıyor.

Aday öğrenciler Hıdırlık Meydanı'nda bilgilendiriliyor

TOGÜ tarafından oluşturulan Tercih Yardım ve Bilgilendirme Masası, 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Tokat Hıdırlık Meydanı'nda hizmet verecek. Her gün 17.30 ile 21.30 saatleri arasında açık olan bilgilendirme masasında, üniversite adayları ve aileleri TOGÜ'nün eğitim imkanları, akademik birimleri, sosyal imkanları ve tercih süreci hakkında yüz yüze bilgi alma fırsatı buluyor.

Uzman ekip tercih sürecinde adayların yanında

Tercih döneminin en önemli aşamalarından biri olan üniversite seçimi sürecinde adayların doğru karar vermesine destek olmayı amaçlayan uygulama kapsamında, TOGÜ'nün uzman personeli aday öğrencilerin sorularını birebir yanıtlıyor. Adaylar, ilgi alanlarına uygun programlar hakkında bilgi alabilecek, tercih listelerini oluştururken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda rehberlik hizmetinden yararlanabilecek.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TOGÜ'den Tercih Desteği - Son Dakika

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