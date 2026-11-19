Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, QS 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda dünya genelinde bin 401-bin 500 bandına yükselirken Asya, Batı Asya ve Türkiye listelerinde de ilerleme kaydetti. TOGÜ, QS 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda dünya, Asya, Batı Asya ve Türkiye listelerinde yükselirken genel puanını 40,5'ten 45,5'e çıkardı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'nin 17 Kasım'da açıkladığı 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), dünya genelinde bin 501 ve üzeri bandından bin 401- bin 500 bandına yükseldi. Sıralamaya ilk kez 2026'da giren üniversite, Asya'da 582'nci sıradan 539'uncu sıraya, Batı Asya'da 128'inci sıradan 119'uncu sıraya, Türkiye'de ise 39'uncu sıradan 38'inci sıraya çıktı. Dünya genelinde 2 bin 3 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den listeye giren üniversite sayısı 53'ten 62'ye yükseldi. Asya'da bu sayı 827'den 849'a, Batı Asya'da ise 173'ten 193'e çıktı. En yüksek puan artışı çevresel araştırmada

Çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim olmak üzere üç ana kategoride yapılan değerlendirmede TOGÜ, dokuz alt başlığın sekizinde puanını artırdı. En büyük artış çevresel araştırma alanında kaydedildi. Üniversitenin bu alandaki puanı 50,2'den 63,1'e yükseldi. TOGÜ, sağlık ve iyi olma alanında Türkiye 11'incisi olurken yönetişim kategorisinde dünya genelinde 791'inci sırada yer aldı.

TOGÜ'nün 2027 sıralamasında elde ettiği sonuçlar, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslararası değerlendirmelerdeki yansımasına ortaya koydu.