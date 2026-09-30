TOGÜ Rektörü Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyecilik eğitiminin önemini vurguladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ve akademisyenleri, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, hafta kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Yılmaz'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyeciliğin insan hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk ve özveri gerektiren bir alan olduğunu belirtti. Öğrencilerin aldığı eğitimin afet ve acil durumlara müdahale açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin ve akademisyenlerin Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı. Ziyaret, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.