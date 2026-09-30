TOGÜ Rektörü Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyecilik eğitiminin önemini vurguladı - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyecilik eğitiminin önemini vurguladı

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TOGÜ Rektörü Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyecilik eğitiminin önemini vurguladı
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TOGÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik öğrencileri ve akademisyenleri, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Rektör Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz, alanın insan hayatına dokunduğunu ve eğitimin afet müdahalesi için önemli olduğunu vurgulayıp haftayı kutladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ve akademisyenleri, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, hafta kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Yılmaz'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, sivil savunma ve itfaiyeciliğin insan hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk ve özveri gerektiren bir alan olduğunu belirtti. Öğrencilerin aldığı eğitimin afet ve acil durumlara müdahale açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin ve akademisyenlerin Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı. Ziyaret, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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