Tokat\'ta Sosyal İnovasyon Zirvesi

Tokat'ta düzenlenen toplumsal katkı ve sosyal inovasyon zirvesi kapsamındaki çalıştayda üniversiteler arası iş birliği güçlendirilirken çözüm odaklı fikirler geliştirildi.

Anadolu Üniversiteler Birliği ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Zirvesi' kapsamında, çalıştay düzenlendi. Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştaya TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da katılarak yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Toplumsal katkı ve sosyal inovasyon alanında üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan çalıştayda, farklı disiplinlerden katılımcılar bir araya gelerek çözüm odaklı fikirler geliştirdi. Etkinlik, akademik bilgi ile toplumsal ihtiyaçları buluşturan önemli bir platform olarak dikkat çekti. - TOKAT