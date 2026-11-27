Tomarza'da 'Ben Okuyorum, Tomarza Okuyor' etkinliğine öğrenci ve veliler katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tomarza'da 'Ben Okuyorum, Tomarza Okuyor' projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliğine öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler katıldı. Etkinlikte okullarda elektronik cihazlar kapatıldı; Müdür Mehmet Kurt, projenin benzer etkinliklerle sürdürüleceğini söyledi.
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Ben Okuyorum, Tomarza Okuyor' projesi çerçevesinde ilçe genelinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler yoğun ilgi gösterdi. İlçe genelindeki okullarda etkinlik boyunca elektronik cihazlar kapatıldı ve kitap okumaya zaman ayrıldı. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, etkinliğin asıl amacının toplumda okuma alışkanlığını ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek katılım gösteren herkese teşekkür etti. Kurt, projenin benzer etkinliklerle devam ettirileceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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