Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Ben Okuyorum, Tomarza Okuyor' projesi çerçevesinde ilçe genelinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler yoğun ilgi gösterdi. İlçe genelindeki okullarda etkinlik boyunca elektronik cihazlar kapatıldı ve kitap okumaya zaman ayrıldı. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, etkinliğin asıl amacının toplumda okuma alışkanlığını ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek katılım gösteren herkese teşekkür etti. Kurt, projenin benzer etkinliklerle devam ettirileceğini ifade etti.