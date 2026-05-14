Tomurcuk Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
14.05.2026 11:57
BUÜ Ziraat Fakültesi, Tomurcuk Şenliği'nde öğrencilere kariyer fırsatları sundu. Eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tomurcuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda etkinlik, yarışma ve eğlence programının yapıldığı organizasyonun keyfini en çok da öğrenciler çıkardı.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Tomurcuk Şenliği'nin 13.'sü Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarlığı Odası'nın desteğiyle Ziraat Fakültesi öğrenci toplulukları ve mesleki odalarının genç temsilcileri tarafından 'Tarımın Geleceğine Farkındalık' temasının işlenerek gerçekleşti. Ziraat Fakültesi kampüs alanında yapılan etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Veli Koç, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Eğlence ve kariyer olanağı bir arada

Şenlik boyunca CV mülakatı, iş yaşamına giriş, ideal hayvan sağlığı, proje yazma ve tarımsal işletmelerde finansal yönetim eğitim konularının işlendiği oturumlar düzenlendi. Programda, özel sektör temsilcileri tarafından firma tanıtımları, staj ve iş imkanları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Uzman konukların katıldığı seminerlerin de gerçekleştirildiği şenlikte, öğrenciler de özel sektör temsilcileri ile yüz yüze görüşme fırsatı buldu.

Organizasyonda stant açan firma ve öğrenci topluluklarını ziyaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Şenliğin düzenlenmesinde ve geleneksel hale getirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Rektör Yılmaz, gençlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal etkileşim, bilgi ve beceri kazanımı ile fikir üretme ve düşünme atölyelerinin de yer aldığı etkinlik, konser ve yarışma ve ödül törenlerinin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

