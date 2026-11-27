Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Yavuzer'in, balık başı, kılçığı ve derisi gibi işleme yan ürünlerinden kolajen destekli toz balık çorbası geliştirmeyi hedefleyen projesi TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

NÖHÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yavuzer'in Teknopark A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren BBY Biyoteknoloji firmasıyla geliştirdiği proje, TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Proje kapsamında, deniz ürünlerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan yan ürünlerden çorba bazı elde edilecek. Kolajenle zenginleştirilecek olan çorba bazı, dondurarak kurutma yöntemiyle toz haline getirilecek. Ürünün besin değeri, duyusal özellikleri, çözünürlüğü, kalite ölçütleri ve raf ömrü de incelenecek.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projeye ilişkin açıklamasında, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılmasının ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Uslu, projenin kaynakların verimli kullanılması ve yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesi bakımından önem taşıdığını ifade ederek projede emeği geçen hocaları tebrik etti.

Bu proje kapsamında, deniz ürünleri işleme sürecinde ortaya çıkan yan ürünlerin ekonomiye kazandırılması, yerli üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.