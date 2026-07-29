TÜGVA Bulanık'ta 600 Öğrenci Camii Buluşması'nda - Son Dakika
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TÜGVA Bulanık'ta 600 Öğrenci Camii Buluşması'nda

TÜGVA Bulanık\'ta 600 Öğrenci Camii Buluşması\'nda
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Yaz okulu etkinliğinde 600'ü aşkın öğrenci bir araya geldi, camilerin önemi işlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Ortaokul Yaz Okulu programları kapsamında gerçekleştirilen "Camii Buluşması" etkinliğinde 600'ü aşkın öğrenci Bulanık Merkez Camii'nde bir araya geldi.

TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği tarafından yürütülen yaz okulu faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlik, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Bulanık Müftülüğünde görev yapan din görevlileri tarafından öğrencilere caminin bölümleri tanıtılarak camilerin dini ve sosyal hayattaki önemi anlatıldı. İlahilerin seslendirildiği programda öğrencilere caminin manevi atmosferi tanıtılırken, İslam'ın evrensel değerleri, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma konularında sohbetler gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan TÜGVA Bulanık İlçe Temsilcisi Fikret Aral, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını belirterek, "Camiler sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın hayat bulduğu mekanlardır. Gençlerimizin bu ruhu tanımasını ve yaşamasını önemsiyoruz. Yaz okulumuzdaki hedefimiz; milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı bir nesil yetiştirmektir" dedi.

Türkiye genelinde devam eden TÜGVA Yaz Okulu programlarının Bulanık'ta da yoğun katılımla sürdüğünü belirten Aral, ilçede yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin yaz okulu faaliyetlerinden faydalandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜGVA Bulanık'ta 600 Öğrenci Camii Buluşması'nda - Son Dakika

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