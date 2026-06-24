Tunceli'den Kudüs Makale Yarışması'nda Türkiye Birinciliği - Son Dakika
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Tunceli'den Kudüs Makale Yarışması'nda Türkiye Birinciliği

24.06.2026 13:29
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Dersim Anadolu Lisesi, Kudüs Makale Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Liseler Arası Kudüs Makale Yarışması'nda Tunceli Dersim Anadolu Lisesi öğretmeni Sebile Çakmak ve öğrencisi Sıla Karataş, hazırladıkları özgün makaleyle Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğinde düzenlenen Türkiye Liseler Arası "Kudüs Makale" Yarışması'nda Tunceli önemli bir başarıya imza attı. Dersim Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sebile Çakmak danışmanlığında yarışmaya katılan öğrenci Sıla Karataş, hazırladıkları özgün makale ile yarışmanın büyük finaline kalmaya hak kazandı. Final aşamasında gerçekleştirilen sunumlarda jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Tunceli ekibi, Kültür ve Edebiyat alanında Türkiye birincisi seçildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Tunceli'den Kudüs Makale Yarışması'nda Türkiye Birinciliği - Son Dakika

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