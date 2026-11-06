Tunceli Örenönü'nde yapılacak Doğa Okulu için nakdi yardım protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli Örenönü'nde yapılacak Doğa Okulu için nakdi yardım protokolü imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Örenönü\'nde yapılacak Doğa Okulu için nakdi yardım protokolü imzalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tunceli'de Doğa Okulu için İl Özel İdaresi ile hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak arasında nakdi yardım protokolü imzalandı. Valilik koordinasyonunda Merkez Örenönü'nde inşa edilecek okul, çocuklara uygulamalı öğrenme imkanı sunacak.

Tunceli'de çocukların doğayla iç içe eğitim almasını sağlayacak Doğa Okulu için hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak ile nakdi yardım protokolü imzalandı.

Tunceli'de çocukların doğayı keşfederek öğrenmelerine imkan sağlayacak Doğa Okulu projesi hayata geçiriliyor. Tunceli Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ile hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak arasında imzalanan nakdi yardım protokolü kapsamında, Merkez Örenönü mevkiinde Doğa Okulu inşa edilecek. Eğitim yatırımlarına katkı sunması beklenen proje ile çocukların doğal çevreyle etkileşim içerisinde gelişimlerini sürdürmeleri ve uygulamalı öğrenme imkanlarından yararlanmaları amaçlanıyor.

Tunceli Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen protokol kapsamında Doğa Okulu, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli alanda yapılacak. Eğitim ve sağlık alanlarındaki yatırımlarıyla bilinen hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak'ın desteğiyle hayata geçirilecek projenin yapımına ilişkin ihale, teknik kontrol ve kabul işlemleri İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek.

Kaynak: İHA
Tunceli Valiliğiİl Özel İdaresiTunceliGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Akdeniz’de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 18:45:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Tunceli Örenönü'nde yapılacak Doğa Okulu için nakdi yardım protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android