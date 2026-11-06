Tunceli Örenönü\'nde yapılacak Doğa Okulu için nakdi yardım protokolü imzalandı

Tunceli'de çocukların doğayla iç içe eğitim almasını sağlayacak Doğa Okulu için hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak ile nakdi yardım protokolü imzalandı.

Tunceli'de çocukların doğayı keşfederek öğrenmelerine imkan sağlayacak Doğa Okulu projesi hayata geçiriliyor. Tunceli Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ile hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak arasında imzalanan nakdi yardım protokolü kapsamında, Merkez Örenönü mevkiinde Doğa Okulu inşa edilecek. Eğitim yatırımlarına katkı sunması beklenen proje ile çocukların doğal çevreyle etkileşim içerisinde gelişimlerini sürdürmeleri ve uygulamalı öğrenme imkanlarından yararlanmaları amaçlanıyor.

Tunceli Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen protokol kapsamında Doğa Okulu, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli alanda yapılacak. Eğitim ve sağlık alanlarındaki yatırımlarıyla bilinen hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak'ın desteğiyle hayata geçirilecek projenin yapımına ilişkin ihale, teknik kontrol ve kabul işlemleri İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek.