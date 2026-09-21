Turgutlu\'da Deneyap uygulama sınavı yapıldı, Kaymakam Kapankaya öğrencilerle görüştü

Gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayan Deneyap Türkiye Projesi kapsamında uygulama sınavı Turgutlu'da gerçekleştirildi.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda düzenlenen sınavda öğrenciler, proje kapsamında belirlenen uygulamalar üzerinden bilgi ve becerilerini ortaya koydu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da sınav alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Sınava katılan öğrencilerle bir araya gelen Kapankaya, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğrencilere başarılar diledi.

Deneyap Türkiye Projesi'nin gençlerin bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında kendilerini geliştirmelerine önemli katkılar sunduğunu belirten Kaymakam Kapankaya, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaymakam Kapankaya'ya ziyareti sırasında Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür eşlik etti.

Deneyap Türkiye Projesi kapsamında gerçekleştirilen uygulama sınavıyla öğrencilerin teknoloji alanındaki yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.