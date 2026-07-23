Türk İşaret Dili Kursu Tamamlandı

Kamu kurumlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu tamamlanırken, katılımcılar işaret dilinin temel kavramlarını öğrenerek erişilebilir iletişim konusunda eğitim aldı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Türk İşaret Dili (TİD) Kursu başarıyla tamamlandı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı'nın himayesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kurs kapsamında katılımcılara, Usta Öğretici İsmail Öçal tarafından Türk İşaret Dilinin temel kavramları aktarıldı. Eğitimlerde, işitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulması, erişilebilirliğin artırılması ve empati bilincinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı. Kursun son gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, kursiyerleri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Aldal, "Anlaşılmak insanı iyileştirir" sözleriyle Türk İşaret Dilinin toplumsal yaşamda kapsayıcılık ve etkili iletişim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kurs sonunda emeği geçen eğitmen İsmail Öçal ile eğitime katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür edilirken, işaret dilinin toplumun daha geniş kesimlerine ulaşması temennisinde bulunuldu. - MUĞLA