Türkeli'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Türkeli'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Türkeli\'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
11.06.2026 18:20
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Nisanur Özdemir, 'Senin Gözünden Türkeli' yarışmasında birinci oldu, Çanakkale gezisi ödülü kazandı.

Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkeli Eğitim ve Kültür Günleri kapsamında düzenlenen "Senin Gözünden Türkeli" Liseler Arası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Yarışmada, ilçenin tarihi, kültürel, doğal ve sosyal değerlerini fotoğraf kareleriyle yansıtan öğrenciler arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Nisanur Özdemir, birincilik elde etti.

Başarısıyla dikkat çeken Özdemir, ödül olarak Ekim ayında gerçekleştirilecek Çanakkale gezisine katılma hakkı kazandı. Okul yönetimi, öğrenciyi tebrik ederek yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğretmenlere teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkeli'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülşah Mm Gülşah Mm:
    tebrik ederim genç kıza bu tür etkinliklerin gençleri yetiştirmesi güzel bir şey sanat ve kültür yanında bu kadar önem verilmesi çok iyi bence 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Asci Mahmut Asci:
    ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmanın tüm kuralları doğru uygulanıp uygulanmadığını merak ediyorum çünkü bu tür etkinliklerde dikkat edilmesi gereken pek çok detay var yönetimin bunu gözettiğini umuyorum 0 0 Yanıtla
  • Funda İwhdid Funda İwhdid:
    ya çok abartılı birşey değil mi böyle fotoğraf yarışması da çanakkale gezisi de hani gerçekten böyle şeyler yapılıyo mu hiç anlamadım ya ama neyse kızın başarısı güzel tabi onu da söylemek lazım 0 0 Yanıtla
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