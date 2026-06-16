Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Açıldı

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Açıldı
16.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesinde Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi açıldı, mezuniyet töreni düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), merhum yapımcı ve sinema duayeni Türker İnanoğlu'nun adını taşıyan Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde, 2025-2026 Akademik Yılı mezunları da diplomalarını alarak meslek hayatına uğurlandı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde düzenlenen törende hem fakültenin açılışı yapıldı hem de mezuniyet sevinci yaşandı. Programa üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Türker İnanoğlu geleceğin iletişimcilerine miras bıraktı"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, törende yaptığı konuşmada Türker İnanoğlu'nun Türk sineması ve medya sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirterek, eğitime yaptığı desteğin de kalıcı bir eserle taçlandığını ifade etti.

İnanoğlu'nun memleketi Safranbolu'ya değer katacak bir fakültenin kurulmasına öncülük ettiğini söyleyen Kırışık, "Sadece sinema ve medya sektörüne değil, geleceğin iletişimcilerinin yetişeceği güçlü bir eğitim kurumunun oluşmasına da katkı sundu. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

"Bu fakülteyle gurur duyuyoruz"

Fakültenin 2016 yılında kuruluş sürecine başladığını hatırlatan Kırışık, kısa sürede önemli başarılara imza atıldığını belirtti.

Öğrenci ve akademisyenlerin ulusal yarışmalarda birçok derece elde ettiğini ifade eden Kırışık, "Fakültemizin öğrencileri ve akademisyenleri katıldıkları yarışmalarda Karabük'e ve Safranbolu'ya gurur yaşatıyor. Bu başarıların mimarı olan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesinin şehirle bütünleşen bir vizyonla hareket ettiğini belirten Kırışık, üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Dekan Avcı: "İletişim fakülteleri geleceği şekillendiriyor"

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Avcı ise iletişim fakültelerinin medya ve iletişim sektörünün geleceğini şekillendiren önemli eğitim kurumları olduğunu söyledi.

Fakülte binasının üniversiteye kazandırılmasına katkılarından dolayı merhum Türker İnanoğlu'nu rahmetle anan Avcı, Karabük Üniversitesi yönetiminin de fakültenin gelişimine önemli destek verdiğini belirtti.

Yeni stüdyo, konferans salonu ve uygulama atölyeleriyle öğrencilerin modern imkanlara kavuştuğunu ifade eden Avcı, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Törende fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrenciler de ödüllendirildi. Gazetecilik Bölümü öğrencisi Halil Tükenmez fakülte birincisi olurken, Sudem Orbay ikinci, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Hediye Aras ise üçüncü oldu. Başarılı öğrencilere ödül ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Konuşmaların ardından Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler daha sonra fakülte binasını dolaşarak eğitim ve uygulama alanlarını inceledi.

Program, mezun öğrencilerin diplomalarını almasının ardından gerçekleştirilen kep atma töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Türker İnanoğlu, Kültür Sanat, Sinema, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:35:34. #7.12#
SON DAKİKA: Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.