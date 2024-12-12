Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Denizli'de Başlıyor

Eğitim

GELECEĞE iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin sıradaki eğitimini Denizli'de gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini ve kapasitelerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Denizli Ticaret Odası iş birliğiyle 8 Ocak 2025'te başlayacak.

8 Ocak- 31 Ocak 2025 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Denizli'de yaşayan kadın girişimcilerin 3 Ocak 2025 tarihine kadar Garanti BBVA sitesinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Denizli Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda yüz yüze ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.