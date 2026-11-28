Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi çerçevsinde, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğinde yürütülen "Geleceğin Mühendisleri ve Teknisyenleri Zirvesi" Karabük'te gerçekleştirildi.

Gençlerin milli teknoloji vizyonunu yakından tanımaları, mesleki farkındalık kazanmaları ve kariyer hedeflerini şekillendirmeleri amacıyla düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Müdürü Fuat Kılıçarslan, TUSAŞ temsilcileri, müdürlük yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Milli Yetkinlik Hamlesi tanıtım filminin gösterimi ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Cumhuriyet'in sanayi hamlesine öncülük eden Karabük'ün, yetiştirdiği nitelikli insan gücüyle Milli Teknoloji Hamlesine de önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Karabük'te eğitim görmüş ve bugün TUSAŞ bünyesinde görev yapan mühendis ve teknisyenlerin öğrencilerle buluşmasının önemine değinen Akbaş, bu buluşmanın gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, kariyerlerini planlamalarına ve geleceğe daha büyük hedeflerle hazırlanmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimsel düşünen, araştıran, üreten, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Akbaş, mesleki ve teknik eğitimin ülkenin üretim gücü ve teknolojik bağımsızlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Öğrencilere seslenen Nevzat Akbaş, "Hedefiniz yalnızca teknolojiyi kullanan değil; teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve insanlığın yararına sunan bireyler olmak olsun. Çünkü teknolojinin gerçek değeri, insanlığa sağladığı fayda ve daha güzel bir geleceğin inşasına sunduğu katkıyla anlam kazanır" dedi.

Akbaş, gençlerin mesleki gelişimlerine ve kariyer hedeflerine katkı sağlayan bu anlamlı programın hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen Bakanlığımızın değerli temsilcilerine, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşan TUSAŞ yetkililerine, organizasyon sürecinde görev alan şube müdürlerine teşekkür etti.

TUSAŞ'ın deneyimli isimleri öğrencilere ilham oldu

Protokol konuşmalarının ardından TUSAŞ temsilcisi Ogan Han tarafından gerçekleştirilen "TUSAŞ'ta Kariyer ve Yaşam" başlıklı sunumda kurumun çalışma alanları, kariyer imkanları ve sunduğu mesleki fırsatlar hakkında öğrencilere bilgi verildi.

"İlham Söyleşisi" çerçevesinde Ersan Kayalı, mesleki deneyimlerini, kariyer yolculuğunu ve başarıya giden süreçte edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

"Mühendis Söyleşisi"nde Zeynep Tekinalp Gören, mühendislik mesleğine ilişkin bilgi ve deneyimlerini aktarırken "Teknisyen Söyleşisi"nde Nurullah Enes Demirel, teknisyenlik mesleğini, mesleki yeterlilikleri, çalışma hayatını ve kariyer fırsatlarını anlattı.

Öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt bulduğu, savunma sanayisi ile havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kariyer fırsatlarını yakından tanıma imkanı elde ettiği zirve, söyleşilerin ardından sona erdi.