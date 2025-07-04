Uğur Okulları\'nda Yapay Zeka Okuryazarlığı Dersi

UĞUR Okulları, çocukların geleceğe hazırlanmasında kritik rol oynayan okul öncesi ve ilkokul eğitiminde önemli bir yeniliğe imza attı. Erken yaşta dijital dönüşümü müfredatlarına 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' dersiyle entegre ettiklerini belirten Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Divrik, "Bu adımla, çocukların sadece teknolojiyi tüketen değil; aynı zamanda teknolojiyi anlayan, sorgulayan ve yön veren bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2029 'Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı' ile tam uyum içerisinde geliştirdikleri yapay zeka okuryazarlığı modülünü müfredatlarına entegre ettiklerini açıklayan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Divrik, aynı zamanda UNESCO'nun evrensel öğrenme ilkelerinden de ilham aldıklarını vurguladı. Divrik, "Öğrencilerimiz, hazırladığımız bu program sayesinde erken yaşta teknolojiyi anlamlandırmayı, değerlendirmeyi ve yaratıcı biçimde uygulamayı öğreniyorlar" diye konuştu.

YARATICI VE DENEYİMSEL BİR ÖĞRENME MODELİ

Yapay zekanın artık sadece mühendislerin ya da yazılımcıların alanı olmaktan çıktığını vurgulayan Divrik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka, öğrencilerimizin oyunlarında, hikayelerinde ve projelerinde yer bulan, onların hayal dünyasına dokunan bir öğrenme partneri haline geldi. Bu bağlamda, yeni modül oyun temelli öğrenme, hikayeleştirme ve proje tabanlı etkinliklerle öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden deneyimsel bir öğrenme modeli sunuyor. Böylece çocuklar, 'Yapay zeka nedir?' sorununa ezberlenmiş tanımlarla değil, yaşadıkları deneyimlerden ve geliştirdikleri fikirlerden yola çıkarak cevap verebiliyorlar."

'HAZIR BİLGİ YERİNE SORGULAMAYI TEŞVİK EDİYORUZ'

Yapay zeka eğitiminde öğrencilerini sadece bilgi tüketen değil, sorgulayan, etik değerlere sahip ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Divrik, "Bu modül, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilke ve hedeflerine, UNESCO'nun küresel çerçevesine ve MEB'in eylem planına birebir uyum göstererek, yerelden evrensele uzanan bir eğitim yaklaşımını temsil ediyor. Ayrıca hazır bilgi aktarımları yerine merak uyandıran ve sorgulamaya teşvik eden bir yapıya sahip. Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik desteğiyle güçlenen bu iş birliği, programın bilimsel altyapısını sağlam temellere dayandırıyor. Biz bu modülü sadece kurum içi bir eğitim politikası olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin eğitimde dijitalleşme vizyonuna katkı sunan stratejik bir dönüşüm olarak görüyoruz. Böylece öğrencilerimiz, yalnızca geleceğe değil, bugünün sorunlarına da çözüm üretebilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişiyorlar" dedi.