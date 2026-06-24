Ulalar Ortaokulu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ulalar Ortaokulu Resim Sergisi Açıldı

Ulalar Ortaokulu Resim Sergisi Açıldı
24.06.2026 02:49
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Erzincan'da Ulalar Ortaokulu öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Erzincan'da Ulalar Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Ulalar Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Taşkıran rehberliğinde öğrenciler tarafından kara kalem ve akrilik boya teknikleri kullanılarak hazırlanan eserlerden oluşan "Ulalar Ortaokulu Yıl Sonu Resim Sergisi", bir alışveriş merkezinde açıldı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, eğitim müfettişleri, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergide, kara kalem ve akrilik boya teknikleriyle oluşturulan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek eserlerin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Kartal, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin estetik bakış açısının gelişmesine katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin sanata olan ilgisini desteklemeyi amaçlayan sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ulalar Ortaokulu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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