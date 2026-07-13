Uludağ Üniversitesi'nde Araştırma Ekosistemi Toplantısı - Son Dakika
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Uludağ Üniversitesi'nde Araştırma Ekosistemi Toplantısı

Uludağ Üniversitesi\'nde Araştırma Ekosistemi Toplantısı
13.07.2026 13:25
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Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik başarı için araştırma altyapısını güçlendirmek amacıyla toplantı yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda bilimsel altyapısını güçlendirmek ve akademik başarı çıtasını daha yukarı taşımak amacıyla kapsamlı bir araştırma ekosistemi toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük yeni binada yapılan toplantıya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr.İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Genel Sekreter Mehmet Aydemir, farklı fakültelerin yöneticileri ile akademisyenler katıldı. Üniversitenin mevcut araştırma potansiyeli ve geleceğe yönelik stratejik adımların masaya yatırıldığı toplantıda, katılımcılar ile bilimsel altyapının geliştirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Çalışmalarımıza kararlılıkla ve hız kesmeden devam edeceğiz"

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin vizyonunu şu sözlerle özetledi; "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, Türkiye'nin sayılı araştırma üniversitelerinden biri olmanın gururunu yaşarken aynı zamanda omuzlarımızdaki büyük sorumluluğun da farkındayız. Bugün burada bir araya gelmemizin temel gayesi, üniversitemizin bilimsel altyapısını çağın ötesine taşıyacak adımları hep birlikte planlamak ve akademik potansiyelimizi en üst seviyede harekete geçirmektir. Fakültelerimizin ve değerli akademisyenlerimizin ürettiği her bilgi, geliştirdiği her proje, yalnızca üniversitemizi dünya standartlarında bir cazibe merkezi yapmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin kalkınma hedeflerine de doğrudan katkı sunacaktır. Bu hedefe ulaşmak adına ar-ge ekosistemimizi sürekli güncel tutacak, araştırmacılarımızın önündeki tüm engelleri kaldıracak ve çalışmalarımıza kararlılıkla, hız kesmeden devam edeceğiz."

Gelecek hedeflerinin ve somut projelerin de değerlendirildiği toplantı, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca tarafından mevcut veriler ve üniversitenin potansiyeli de kapsamlı bir sunum ile katılımcılara aktarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Uludağ Üniversitesi'nde Araştırma Ekosistemi Toplantısı - Son Dakika

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