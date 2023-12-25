Üniversitede \'\'ibadethane\'\' gerginliği! Erdoğan\'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde Kadir Has Üniversitesi'nde yaşanan bir tartışma sosyal medyaya yansıdı. Bir öğrencinin telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde, bir akademisyen üniversitenin içerisindeki ibadethanenin önüne bırakılan ayakkabılardan rahatsız olduğunu söyleyerek "Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim" dedi.

"BURASI MESCİT BÖYLE GİREMEZSİNİZ"

Ayakkabısıyla söz konusu yere giren akademisyene öğrenciler, "Burası mescit böyle giremezsiniz" şeklinde tepki gösterdi. Akademisyen ise "Burası mescit değil, ibadethane" dedi. Akademisyen, "Burası sadece sizin ibadethaneniz değil, burası benim de ibadethanem. Burası mescit değil" diyerek alanın herkese açık bir yer olduğunu vurguladı.

"KOKAN AYAKKABILARINIZI BURADA ÇIKARAMAZSINIZ"

Namaz vaktinin yaklaştığını ve zaman kaybettiklerini belirten öğrencilere karşı, akademisyen "Burası benim okulum, kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler oldukça tepki topladı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI'NDAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, akademisyene tepki gösterdi. Saral şu ifadeleri kullandı; "Gençler; İslam 'komşuluk hakkını' da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Makul bir sebepten kullanamıyorsanız o ayrı… Ve eğitimi yalnız teoride almış, ahlakı geçtim, etik değerlerden de yoksun hanımefendi; bu davranışınızla, İslama ve Müslümanlığa olan tahammülsüzlüğünüzü gösteriyorsunuz. 28 Şubat zihniyetinin günümüz hali bu. Mescid mi ibadethane mi diye bir şeyler zırvalamışsınız. Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır. Üniversitelerimizin bir an önce bu problemli zihniyetlerden temizlenmesi gerekir."

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNCELEME BAŞLATTI

Saral'ın paylaşımının ardından Kadir Has Üniversitesi, görüntülere dair inceleme başlatıldığını duyurdu.