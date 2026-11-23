Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan, mesajında öğretmenlerin ülkenin aydınlık yarınlarının mimarları olduğunu belirterek, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, bir nesle umut olmak, yol göstermek ve geleceği şekillendirmek olduğunu ifade etti.

Terekeci Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil; bir nesle umut olmak, yol göstermek ve geleceği şekillendirmektir. Büyük bir özveri, sabır ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun gelişmesinde ve güçlü yarınların inşasında en önemli paydaşlarımızdır. Bizlere yalnızca bilgiyi değil; sevgiyi, saygıyı ve hayata dair pek çok değeri de öğreten, büyük bir sabır ve özveriyle evlatlarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünde ifade ettiği gibi, aydınlık bir geleceğin mimarları olan tüm eğitim neferlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde, görevleri başında hayatını kaybeden ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevini sürdüren öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.