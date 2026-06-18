Uşak'ta YKS nedeniyle maç yayını organizasyonunu iptal edildi - Son Dakika
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Uşak'ta YKS nedeniyle maç yayını organizasyonunu iptal edildi

Uşak\'ta YKS nedeniyle maç yayını organizasyonunu iptal edildi
18.06.2026 10:32  Güncelleme: 10:33
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Uşak Belediyesi, hafta sonu yapılacak YKS sınavı nedeniyle Atapark'ta planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunu iptal etti.

Uşak Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Atapark'ta planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu.

Uşak Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Atapark'ta gerçekleştirilmesi planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Değerli Hemşehrilerimiz; Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla Atapark'taki 2026 FIFA Dünya Kupası Maçı naklen yayın organizasyonu iptal edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı hepimizin ortak sorumluluğudur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; 'Haydi Bizim Çocuklar!' diyerek milli takımımıza Dünya Kupası mücadelesinde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Uşak'ta YKS nedeniyle maç yayını organizasyonunu iptal edildi - Son Dakika

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