Uşak\'ta 64 bin 344 öğrenci karne sevinci yaşadı

Uşak'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı döneminin sona ermesiyle birlikte 315 okulda 64 bin 344 öğrenci karne aldı.

Uşak'ta 64 bin 344 öğrenci için 3 aylık yaz tatili başlarken, Elmalıdere Mahallesi'nde bulunan Hasibe ve Mazhar İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene, Uşak Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel katıldı.

Vali Vekili Balcıoğlu ve protokol üyeleri girdiği sınıfta öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtan ve çeşitli hediyeler veren Vali Vekili Balcıoğlu ve protokol üyeleri, öğrencilere iyi tatiller dileyerek okuldan ayrıldı. - UŞAK