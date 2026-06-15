Uşak Üniversitesi mezunlarını mesleki yaşama uğurladı

Uşak Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Mezuniyet heyecanı, öğrencilerle birlikte aileler, akademisyenler ve protokol üyeleri tarafından da gururla paylaşıldı.

Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, akademisyenler, üniversite genelinde dereceye giren öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Uşak Üniversitesi Tanıtım Filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından, mezun öğrenciler adına Tıp Fakültesi öğrencisi Selin Çınar bir konuşma yaptı.

Ardından konuşma yapan Uşak Valisi Serdar Kartal; "Değerli genç kardeşlerim, bugün elde ettiğiniz diploma, uzun yılların emeğinin ve fedakarlığının bir neticesidir. Ancak hayat yolculuğunuzda yeni bir başlangıcın da ilk adımıdır. Bu nedenle mezuniyetinizi bir son değil, yeni hedeflerin bir başlangıcı olarak görmelisiniz. Sizler, bu milletin umudu, bu devletin yarınısınız. Çünkü sizler Türkiye Yüzyıl'ını inşa edecek nesillersiniz. Bu yüzden kendinizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, aynı zamanda tarihine, kültürüne ve milletine karşı sorumluluk taşıyan insanlar olarak yetiştirmelisiniz." dedi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Uşak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Ödül Töreni, öğrencilerin kep atması ile sona erdi. - UŞAK