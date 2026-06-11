Vali Aydoğdu, Eğitimde Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Vali Aydoğdu, Eğitimde Destek Vurgusu Yaptı

Vali Aydoğdu, Eğitimde Destek Vurgusu Yaptı
11.06.2026 23:28
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Erzincan Valisi Aydoğdu, Ulalar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Hacı Ömer Kartal ile birlikte Ulalar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Aydoğdu, öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Eğitime ve gençliğe verilen desteğin öncelikli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, bu yıl da Erzincan genelindeki öğrencilerin sınav ücretlerinin Valilik tarafından karşılandığını hatırlatarak öğrencilere YKS'de başarı dileğinde bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Aydoğdu, öğretmenlerin toplumun ve gençlerin geleceği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Güçlü bir toplumun ve aydınlık bir geleceğin öğretmenlerin emekleriyle inşa edileceğini ifade eden Aydoğdu, öğretmenlerin gençlere yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, milli ve manevi değerlerle yetişmelerine de rehberlik ettiğini kaydetti.

Aydoğdu, Erzincan'da eğitimin niteliğini yükseltmek için özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Vali Aydoğdu, Eğitimde Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aziz Man Aziz Man:
    vay efendim eğitim çok önemli tabi ???? peki bu konuşmalardan sonra öğretmenlerin maaşları artıyo mu öğrenciler daha iyi imkanlar buluyo mu yoksa sadece seslenme mi hep böyle 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Önemli Gökhan Önemli:
    güzel söylemler ama bu tarz ziyaretler her sene oluyo değişen bi şey yok diye düşünüyorum yine aynı konuşmalar yapıldı gibi geliyor ama umut etmek lazım belki bu sefer farklı olur bilemeyiz 0 0 Yanıtla
  • Sevda Baysal Sevda Baysal:
    yine geldi gitti kimse bi şey farkında etmedi zaten 0 0 Yanıtla
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