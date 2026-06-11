Vali Aydoğdu, Eğitimde Destek Vurgusu Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Hacı Ömer Kartal ile birlikte Ulalar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Aydoğdu, öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Eğitime ve gençliğe verilen desteğin öncelikli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, bu yıl da Erzincan genelindeki öğrencilerin sınav ücretlerinin Valilik tarafından karşılandığını hatırlatarak öğrencilere YKS'de başarı dileğinde bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Aydoğdu, öğretmenlerin toplumun ve gençlerin geleceği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Güçlü bir toplumun ve aydınlık bir geleceğin öğretmenlerin emekleriyle inşa edileceğini ifade eden Aydoğdu, öğretmenlerin gençlere yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, milli ve manevi değerlerle yetişmelerine de rehberlik ettiğini kaydetti.

Aydoğdu, Erzincan'da eğitimin niteliğini yükseltmek için özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN