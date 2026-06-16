Vali Aydoğdu TEDAŞ Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aydoğdu TEDAŞ Merkezini Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu TEDAŞ Merkezini Ziyaret Etti
16.06.2026 16:26
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Erzincan Valisi Aydoğdu, TEDAŞ Eğitim Merkezi'nde eğitim faaliyetlerini inceledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, TEDAŞ Erzincan Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aydoğdu, merkezde incelemelerde bulunarak İşletme Müdürü Mehmet Parmaksızoğlu'ndan eğitim programları ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (EKAT) çerçevesinde elektrik dağıtım sektörüne yönelik teknik ve idari eğitim almak üzere Türkiye'nin farklı illerinden Erzincan'a gelen kursiyerlerle de bir araya gelen Aydoğdu, eğitim sınıflarını ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet eden Aydoğdu, eğitim süreçlerine ilişkin görüşlerini dinleyerek başarı dileklerinde bulundu.

Merkezde verilen eğitimlerin, elektrik dağıtım sektöründe görev yapan personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Vali Aydoğdu TEDAŞ Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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