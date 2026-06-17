Vali Baruş\'tan Eğitim Binası İncelemesi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesi tarafından sınıf ve eğitim alanı olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme ziyaretine 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mehmet Faruk Kazdal da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında binanın eğitim amaçlı kullanımına yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, yapılması planlanan düzenlemeler ve eğitim altyapısına sağlayacağı katkılar hakkında istişarelerde bulunuldu. - ERZURUM