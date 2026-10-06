Vali Yavuz, Malatya\'da okul sporları ve güvenliği toplantısında konuştu

Malatya'da öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve sportif faaliyetlere etkin şekilde katılımını sağlamak amacıyla "Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Malatya Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yavuz'un yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, mülki idare amirleri, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, toplantının iki önemli gündem maddesinin okul sporları ve okul güvenliği olduğunu belirterek, " Çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Malatya'nın güçlü spor altyapısını daha etkin kullanarak çocuklarımızın en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamalıyız. Bu nedenle okul sporlarına desteğimizi artıracak, faaliyetleri ve öğrenci katılımını yakından takip edeceğiz" dedi

Okul güvenliğinin sadece devletin sorumluluğunda olan bir konu olmadığını ifade eden Vali Yavuz," Bir diğer önemli konumuz okul güvenliği. 2026 yılının ilk 9 ayında okul ve yurt çevrelerinde 7 bin 31, okul çevresindeki iş yerlerinde 12 bin 681, park, bahçe ve metruk alanlarda yaklaşık 39 bin denetim gerçekleştirdik. 577 okulumuzda 615 kolluk personelimiz ve 419 okul bahçesi görevlimiz görev yapıyor. Ancak okul güvenliği yalnızca devletin değil ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve toplumun ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın yaşadığı sorunları erken tespit etmeli ve gerekli desteği zamanında sağlamalıyız." ifadelerini kullandı

6 Şubat depremlerinin ardından kentte 125 bin 239 bağımsız bölümün de inşa edildiğini kaydeden Vali Yavuz, "Şehirleri inşa etmek kadar, bu şehirlerde yaşayacak nesilleri de en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Bu nedenle eğitim ve okul güvenliği konusunda tavizimiz yoktur. Hep birlikte çalışarak çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve başarılı bir geleceğe hazırlanmasını sağlayacağız. Eğitim-öğretim yılının başarılı ve huzurlu geçmesini diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.