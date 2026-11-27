Van Özalp'ta hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere bitirme programı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Özalp ilçesindeki Emek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için bitirme programı gerçekleştirildi. Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, programda hafızlığın önemine değindi, hafızlara ve öğreticilere plaket sundu.
Van'ın Özalp ilçesinde Emek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için hafızlık bitirme programı gerçekleştirildi.
Van'ın Özalp ilçesinde Emek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için hafızlık bitirme programı düzenlendi. Programda konuşma yapan Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, hafızlığın önemine ve bereketine işaret ederek hafız olmanın nimet ve sorumluluk taşıdığını belirtti. Şentürk, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin yanı sıra onu hayatın merkezine almanın ve ahlakıyla yaşamaya gayret etmenin önemini vurguladı.
Programın sonunda İlçe Müftüsü Sedat Şentürk tarafından hafızlara ve hafızlık eğitiminde emeği bulunan öğreticilere plaket takdim edildi. Şentürk, öğrencileri ve öğreticileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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