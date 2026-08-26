Velilerden Talep Yok! - Son Dakika
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Velilerden Talep Yok!

Velilerden Talep Yok!
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Ağrı'da eğitim müdürü, dönem hazırlıkları toplantısında velilerden talep edilmemesini istedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, öğrencilerin kayıt işlemleri sırasında velilerden herhangi bir ad altında talepte bulunulmaması talimatını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "Okul Müdürleri Toplantısı"na Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan ile şube müdürleri katıldı. Toplantıda okul müdürlerine hitap eden Çakan, öğrencilerin okullara kayıt işlemlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmesini istedi.

Çakan, kayıt işlemleri sırasında velilerden herhangi bir ad altında talepte bulunulmaması gerektiğini belirterek, okul yönetimlerinin kayıt sürecini bu doğrultuda yürütmesi talimatını verdi.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının 2026/70 sayılı Genelge doğrultusunda yürütülmesini isteyen Çakan, okulların eğitim öğretim yılına fiziki, idari ve eğitim öğretim yönünden hazır hale getirilmesini istedi. Çakan ayrıca tespit edilen ihtiyaçların zamanında giderilmesi ve hazırlıkların eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması yönünde okul müdürlerine talimat verdi. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okulların fiziki ve idari durumları ile eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar, akademik başarı durumu, ölçme ve değerlendirme sonuçları ile öğrenci devamsızlıklarına ilişkin çalışmalar ele alındı. Öğrenci disiplin olayları, akran zorbalığı, okul güvenliği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim öğrencilerinin eğitim süreçleri de görüşüldü. Öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları, okul-aile iş birliği, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı ile afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda okul yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve okulların ihtiyaçları da ele alındı.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Velilerden Talep Yok! - Son Dakika

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