Vezirköprü'de 3 bin 699 öğrenci için servis personeline bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Vezirköprü'de 3 bin 699 öğrenci için servis personeline bilgilendirme yapıldı

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Vezirköprü\'de 3 bin 699 öğrenci için servis personeline bilgilendirme yapıldı
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Vezirköprü'de taşımalı eğitim servis şoförleri ve rehber personele güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. Toplantıda 3 bin 699 öğrencinin 311 servis aracıyla taşındığı, denetimlerin eğitim yılı boyunca süreceği bildirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 bin 699 öğrencinin 311 servis aracıyla taşındığı belirtilirken, taşımalı eğitimde görev yapan servis şoförleri ve rehber personele yönelik güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kapsamında toplam 3 bin 699 öğrencinin 311 servis aracıyla taşındığını söyledi. Özata, Taşımalı eğitim sisteminin her yıl titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kaymakam Bayram Yıldız ise ilçedeki servis hizmetlerinde görev alan yetkili ve şoförlerden işlerini en iyi şekilde yapmalarını beklediklerini dile getirdi.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri tarafından Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında sürücü ve rehber personele bilgilendirme yapıldı. Sunumlarda trafik kuralları, öğrenci güvenliği, araçlara iniş ve binişlerde dikkat edilecek hususlar, öğrencilerle iletişim, iş sağlığı ve güvenliği ile personelin görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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