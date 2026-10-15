Yalova'da eğitime 1 gün daha ara verildi, hamile ve engelli personel izinli sayılacak - Son Dakika
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Yalova'da eğitime 1 gün daha ara verildi, hamile ve engelli personel izinli sayılacak

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Yalova Valiliği, yağışların 16 Ekim Cuma günü de sürmesi öngörüsüyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiğini bildirdi. Aynı gün hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacak.

Yalova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitim ve öğretime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte yağışların etkisini azaltarak 16 Ekim Cuma günü de sürdüreceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 16 Ekim Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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