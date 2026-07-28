OKA ve Büyükşehir’den yapay zekâ destekli proje eğitimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Proje Geliştirme Eğitimi" tamamlandı. Samsun Keşif Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda 20 eğitmen ve 30 öğrenciye yapay zeka destekli proje geliştirme, uygulamalı atölye çalışmaları ve mentörlük eğitimi verildi.

Program kapsamında, Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim alan öğrencilerin ve onlara rehberlik eden eğitmenlerin yapay zeka destekli proje geliştirme kapasitelerinin artırılması hedeflendi. Bu doğrultuda 5 gün boyunca, 20 eğitmen ve 30 öğrenci olmak üzere toplam 50 katılımcıya eğitim, uygulamalı atölye çalışmaları ve mentörlük desteği sunuldu.

Uygulamalı eğitim ve mentörlük desteği

Eğitim süresince katılımcılar; yapay zeka araçlarının etkin kullanımı, proje geliştirme süreçleri, fikirden projeye uzanan yolculuk, ulusal ve uluslararası fon programları ile yenilikçi çözüm üretme konularında uygulama ağırlıklı eğitimler aldı. Eğitimlerde; proje fikri geliştirme, problem ve ihtiyaç analizi, araştırma ve literatür taraması, teknik yazım, veri toplama ve analiz, görselleştirme, sunum hazırlama ile proje yönetimi başlıkları uygulamalı olarak ele alındı. Ayrıca yapay zeka araçlarının bu süreçlerde etkin, bilinçli ve etik şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

TÜBİTAK ve TEKNOFEST odaklı proje geliştirme süreci

Faaliyetler, TÜBİTAK'ın 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 2204-A ve 2204-B destek programları ile TEKNOFEST yarışmaları odağında planlandı. Program sayesinde katılımcıların farklı proje çağrılarını analiz edebilmesi, uygun destek programlarını belirleyebilmesi ve proje fikirlerini başvuruya hazır taslaklara dönüştürebilmesi amaçlandı. Program kapsamında ayrıca, farklı illerdeki bilim merkezleri, keşif kampüsleri ve benzeri eğitim kurumlarında da kullanılabilecek açık erişimli bir "Yapay Zeka Destekli Proje Geliştirme Eğitim Modülü" hazırlandı. Böylece eğitim içeriğinin yaygınlaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik sürdürülebilir bir kaynak oluşturuldu. Programın sonunda düzenlenen törende katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi.

Hayata geçirilen programla katılımcıların yapay zeka destekli proje geliştirme yetkinlikleri artırılırken; öğrencilerin proje üretme becerilerinin geliştirilmesine, eğitmenlerin mentörlük kapasitelerinin güçlendirilmesine ve Samsun'da sürdürülebilir bir proje geliştirme ekosisteminin oluşmasına da önemli katkı sağlandı.