Yaz Kur'an Kursları Öğrencilerine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Kur'an Kursları Öğrencilerine Ziyaret

Yaz Kur\'an Kursları Öğrencilerine Ziyaret
22.07.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti, öğrencileri kutladı.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen "Gel Bu Yaz Kur'an'ı Kalbine Yaz" programları çerçevesinde Bilal-i Habeşi Camii ve Siner Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bilal-i Habeşi Camii'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler ve öğreticilerle sohbet eden İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, çocukların küçük yaşta dini ve milli değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'i ve dinimizin temel esaslarını öğrenen öğrencileri tebrik eden Açık, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında Bilal-i Habeşi Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocukların hem dini bilgiler edindiğini hem de çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdiğini belirten İl Müftüsü Açık, kurslarda görev yapan öğreticilere ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Dr. İrfan Açık'ın bir diğer durağı ise Siner Kur'an Kursu oldu. Burada düzenlenen "Gel Bu Yaz Kur'an'ı Kalbine Yaz" programına katılan Açık, öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle takip etti. Program sonunda öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve İslam dininin temel esaslarını kavrama konusundaki gayretlerinden dolayı kutlayan Açık, kursun düzenlenmesinde emeği bulunan öğreticilere ve görevlilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yaz Kur'an Kursları Öğrencilerine Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:22:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz Kur'an Kursları Öğrencilerine Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.