Yenipazar ve İnhisar kaymakamları eğitim iş birliği için İl Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti
Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar ilçelerinin kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret ederek eğitim ve kültür çalışmaları hakkında görüştü. Ziyarette ilçelerdeki eğitim faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konularında istişareler yapıldı; Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar ilçelerinin kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret ederek kentte eğitim ve kültür alanında yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ve İnhisar Kaymakamı Esra Polat'ın gerçekleştirdiği ziyarette, Bilecik genelinde eğitim ve kültür alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Ziyarette ilçelerdeki eğitim faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği kapsamında yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Yunus Emre Polat ve Kaymakam Esra Polat'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
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