Yeşilyurt'ta genç fikirlere büyük destek Açıklaması - Son Dakika
Yeşilyurt'ta genç fikirlere büyük destek Açıklaması

Yeşilyurt\'ta genç fikirlere büyük destek Açıklaması
01.05.2026 12:35  Güncelleme: 12:37
Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve TOBB Genç Girişimciler Grubu iş birliğiyle gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmelerine imkan sağlayacak "Fikir Kumbarası" projesi hayata geçirildi.

Girişimcilik ruhunu teşvik etmeyi ve topluma değer katacak projeleri desteklemeyi amaçlayan proje, 15-30 yaş arası tüm gençlere kapılarını açıyor.

"Fikir Kumbarası" projesiyle gençler; yenilikçi iş fikirlerini geliştirme, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirme ve alanında uzman isimlerden mentorluk alma fırsatı yakalayacak. Bireysel ya da takım olarak başvuru yapılabilen projede, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hem maddi hem de eğitim desteği sunulacak.

Projeye başvurular 1 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olup, 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Yeşilyurt Kent Konseyi'nin e-posta adresi üzerinden ya da iletişim numarası aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyen gençler, detaylı bilgiye [email protected] adresinden ya da 0530 260 56 77 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Girişimci kategorisinde başarılı bulunan projelere önemli destekler sağlanacak. Bu kapsamda: 25 bin TL nakit destek, mentorluk ve çalışma alanı imkanı, 15 bin TL mentorluk ve eğitim desteği ile 15 bin TL eğitim desteği verilecek. Genç girişimciler, bu destekler sayesinde iş fikirlerini profesyonel bir zeminde geliştirme ve uygulama fırsatı elde edecek.

Toplumsal fayda odaklı projeler de "Fikir Kumbarası" kapsamında desteklenecek. Sosyal proje kategorisinde ise, 20 bin TL proje uygulama hibesi ve kurumlarla birlikte hayata geçirme desteği, 15 bin TL proje geliştirme ve pilot uygulama desteği ile 10 bin TL eğitim ve danışmanlık desteği sunulacak. Bu sayede gençler, sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini sahaya taşıma imkanı bulacak. Gençlerin üretkenliğini artırmayı, yenilikçi düşünceyi desteklemeyi ve Yeşilyurt'un sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen "Fikir Kumbarası" projesinin, gençlerin potansiyelini ortaya çıkararak bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sunması bekleniyor. "Fikir Kumbarası", hayalleri olan tüm gençleri fikirlerini paylaşmaya ve geleceği birlikte inşa etmeye davet ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Yeşilyurt'ta genç fikirlere büyük destek Açıklaması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta genç fikirlere büyük destek Açıklaması - Son Dakika
