Yeşilyurt\'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Yaz Spor Okulları ile Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Arkadaşlık, Eğlence ve Spor Bir Arada" Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi, düzenlenen görkemli törenle kapılarını açtı.

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla, eğitimle ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerini amaçlayan Yaz Spor Okulları ile Spor Akademisinin açılış töreni, Yeşiltepe 1 Nolu Stadyumu'nda yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Programa; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, antrenörler, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi'nden malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde başlatılan Yaz Spor Okulları kapsamında açılan 25 farklı branşta eğitim alacak genç sporculara Yeşilyurt Belediyesi tarafından spor malzemeleri desteği sağlandı. Ayrıca Yeşilyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Spor Akademisi bünyesinde 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler, tamamen ücretsiz olarak 18 farklı spor branşında eğitim alma imkanına kavuşacak.

Futbol, basketbol, voleybol, boks, karate, halk oyunları, güreş, hentbol, badminton, okçuluk, bocce, judo, masa tenisi, yüzme, tenis başta olmak üzere birçok branşta gerçekleştirilecek eğitimler, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek. Eğitimler, 1 Temmuz itibarıyla başlayarak yaz boyunca devam edecek.

Açılış programında gerçekleştirilen spor gösterileri ve branş tanıtımları büyük beğeni toplarken, çocukların ve gençlerin heyecanı törene renk kattı. Sporcuların sergilediği performanslar ailelerden ve davetlilerden alkış aldı.

"Spor yapan bir nesil güçlü bir geleceğin teminatıdır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, sporun sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda çocukların kişisel ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Sporun disiplin, özgüven, arkadaşlık ve takım ruhunu geliştiren önemli bir yaşam kültürü olduğunu ifade eden Kayhan, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Yaz Spor Okullarının gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri açısından büyük fırsat sunduğunu dile getiren Kayhan, "Gençlerimizin yalnızca sportif başarı elde etmelerini değil; paylaşmayı, dayanışmayı, centilmenliği ve birlikte hareket etme kültürünü de kazanmalarını istiyoruz. Spor yapan bir nesil, güçlü bir geleceğin en önemli teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden Kayhan, yaz boyunca eğitim alacak tüm sporculara başarılar diledi. Konuşmaların ardından Yaz Spor Okullarında görev yapacak antrenörlere spor malzemeleri teslim edilirken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yaz Spor Okulları ve Spor Akademisi sayesinde yüzlerce çocuk ve genç, yaz boyunca hem spor yapma alışkanlığı kazanacak hem de uzman eğitmenler eşliğinde farklı branşlarda kendilerini geliştirme fırsatı elde edecek. Yeşilyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bu organizasyonun, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine önemli katkılar sunması hedefleniyor. - MALATYA