Yeşilyurt'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilyurt'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı

Yeşilyurt\'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı
30.06.2026 12:32  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı Yaz Spor Okulları ile Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Spor Akademisi, Malatya'da düzenlenen törenle açıldı. 7-18 yaş arası çocuk ve gençlere ücretsiz 18 branşta eğitim verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Yaz Spor Okulları ile Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Arkadaşlık, Eğlence ve Spor Bir Arada" Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi, düzenlenen görkemli törenle kapılarını açtı.

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla, eğitimle ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerini amaçlayan Yaz Spor Okulları ile Spor Akademisinin açılış töreni, Yeşiltepe 1 Nolu Stadyumu'nda yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Programa; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, antrenörler, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi'nden malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde başlatılan Yaz Spor Okulları kapsamında açılan 25 farklı branşta eğitim alacak genç sporculara Yeşilyurt Belediyesi tarafından spor malzemeleri desteği sağlandı. Ayrıca Yeşilyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Spor Akademisi bünyesinde 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler, tamamen ücretsiz olarak 18 farklı spor branşında eğitim alma imkanına kavuşacak.

Futbol, basketbol, voleybol, boks, karate, halk oyunları, güreş, hentbol, badminton, okçuluk, bocce, judo, masa tenisi, yüzme, tenis başta olmak üzere birçok branşta gerçekleştirilecek eğitimler, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek. Eğitimler, 1 Temmuz itibarıyla başlayarak yaz boyunca devam edecek.

Açılış programında gerçekleştirilen spor gösterileri ve branş tanıtımları büyük beğeni toplarken, çocukların ve gençlerin heyecanı törene renk kattı. Sporcuların sergilediği performanslar ailelerden ve davetlilerden alkış aldı.

"Spor yapan bir nesil güçlü bir geleceğin teminatıdır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, sporun sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda çocukların kişisel ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Sporun disiplin, özgüven, arkadaşlık ve takım ruhunu geliştiren önemli bir yaşam kültürü olduğunu ifade eden Kayhan, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Yaz Spor Okullarının gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri açısından büyük fırsat sunduğunu dile getiren Kayhan, "Gençlerimizin yalnızca sportif başarı elde etmelerini değil; paylaşmayı, dayanışmayı, centilmenliği ve birlikte hareket etme kültürünü de kazanmalarını istiyoruz. Spor yapan bir nesil, güçlü bir geleceğin en önemli teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden Kayhan, yaz boyunca eğitim alacak tüm sporculara başarılar diledi. Konuşmaların ardından Yaz Spor Okullarında görev yapacak antrenörlere spor malzemeleri teslim edilirken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yaz Spor Okulları ve Spor Akademisi sayesinde yüzlerce çocuk ve genç, yaz boyunca hem spor yapma alışkanlığı kazanacak hem de uzman eğitmenler eşliğinde farklı branşlarda kendilerini geliştirme fırsatı elde edecek. Yeşilyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bu organizasyonun, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine önemli katkılar sunması hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Yeşilyurt, Etkinlik, Gençlik, Malatya, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeşilyurt'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:34:57. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta yaz spor okulları ve spor akademisi coşkuyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.