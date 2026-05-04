Yıldırım'dan gençlere eğitim danışmanlığı
Yıldırım'dan gençlere eğitim danışmanlığı

Yıldırım\'dan gençlere eğitim danışmanlığı
04.05.2026 13:33  Güncelleme: 13:34
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği gençler için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kütüphaneler ve Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen; 'Akademik Destek ve Rehberlik Programı' kapsamında yurtdışında eğitim hayali kuran gençlere 'Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı' hizmeti veriyor.

Yurt dışında eğitim görmeyi planlayan gençlerin doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlayan program kapsamında; katılımcılara farklı ülkelerdeki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim fırsatları hakkında rehberlik hizmeti sunuluyor. Birebir verilen danışmanlık hizmeti ile ülkelerin eğitim sistemleri, başvuru şartları, kabul süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında gençler bilgilendiriliyor. Tamamen ücretsiz olan program lise, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim planlayan tüm öğrencilere açık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde verilen danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Yıldırım Belediyesi ve Uyumayan Kütüphane sosyal medya adreslerinden verilen linkler üstünden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Desteklerimiz devam edecek

Gençlerin hayatın her alanında yanında olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi bizim en büyük önceliğimiz. Sadece fiziki mekanlar oluşturmakla kalmıyor, onların akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerine de destek oluyoruz. Akademik Destek ve Rehberlik Programı Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı projemizle; yurt dışında eğitim almak isteyen gençlerimizin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı ve işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. Gençlerin sadece sınav başarısına değil, karakter gelişimine ve gelecek planlamasına da katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir eğitim iklimi oluşturuyoruz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya, onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yıldırım'dan gençlere eğitim danışmanlığı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
