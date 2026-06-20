YKS Adayından Milli Takıma Tepki

Bolu'da binlerce üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ter dökerken, sınava giren bir öğrencinin A Milli Takım'ın aldığı mağlubiyete gösterdiği tepki dikkat çekti. Üniversite adayı genç, "Türkiye maçını izledik, yenildik. Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diyerek sitem etti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.

"Antrenörlük bölümünü istiyorum"

Sınava çalıştığını dile getiren Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" dedi.

"Türkiye maçını izledik bütün moralimizi bozdular"

Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00'da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diye konuştu.

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. - BOLU