YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu

06.02.2026 15:22
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri ve sınav ücreti açıklandı. ÖSYM, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav için başvuruların bugün ve 2 Mart'a kadar devam edeceğini duyurdu. Sınav ücreti oturum başına 700 TL olacak ve 3 oturuma giren bir adayın 2100 TL ödemesi gerekecek.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları bugün başladı.

2 MART'A KARAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

ÖSYM, 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için başvuruların bugün (6 Şubat) başladığını bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada sınav başvurularının 2 Mart'a kadar süreceği kaydedildi.

Adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

3 OTURUMA GİREN 2 BİN 100 LİRA ÖDEYECEK

Sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak uygulanacak. 3 oturuma giren bir aday 2100 TL ödeyecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    arkadaş birde sınava girmek için para ödüyor çocuklar ne saçma bir uygulama sanki kazanacakları kesinde 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
