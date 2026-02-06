YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları bugün başladı.
ÖSYM, 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için başvuruların bugün (6 Şubat) başladığını bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada sınav başvurularının 2 Mart'a kadar süreceği kaydedildi.
Adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak uygulanacak. 3 oturuma giren bir aday 2100 TL ödeyecek.
