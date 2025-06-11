YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.

YKS GİRİŞ BELGESİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Yayımlanan duyuruda; "21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, "Temel Kurallar" metnine ve Kılavuz'a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

DİKKAT!

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

YKS OTURUM TARİHLERİ VE SÜRELERİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.