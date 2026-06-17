YKS Öncesi Psikolojik Hazırlık Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YKS Öncesi Psikolojik Hazırlık Önemli

YKS Öncesi Psikolojik Hazırlık Önemli
17.06.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Fatma Kiras, YKS adaylarına kaygıyı yönetme ve psikolojik hazırlığın önemini vurguladı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Kiras, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara ve ailelerine hayati uyarılarda bulundu. Son virajda akademik yükleme yerine psikolojik hazırlığın önemine dikkat çeken Kiras, "Son günlerde büyük akademik sıçramalar beklemek gerçekçi değil ama doğru bir psikolojik hazırlık sınav performansını olumlu etkiler" dedi.

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan YKS için geri sayım sürerken, uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Elazığ Medilines Hospital Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Kiras, sınav maratonunun bu son kulvarında doğru stratejinin ders çalışmak değil, zihinsel ve ruhsal hazırlık olduğunu belirtti. Ailelerin "Bunca emeğin karşılığını almalısın" gibi baskı cümlelerinden kaçınması gerektiğini vurgulayan Kiras, adayların zihnini kurcalayan olumsuz senaryoların ise kaygının doğal bir oyunu olduğunu ifade etti.

"Önemli olan kaygının sizi yönetmesine izin vermemek"

Sınav öncesi hem ailelerin hem de gençlerin ruh sağlığını koruyacak tavsiyelerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Kiras, "YKS'ye artık günler kaldı. Bu noktada hem ailelere hem de gençlere şunu hatırlatmak isterim. Bu son günlerde büyük akademik sıçramalar beklemek çok gerçekçi değil ama doğru bir psikolojik hazırlık sınav performansını olumlu yönde etkileyebilir. Aileler açısından bakıldığında artık deneme sonuçlarını, net sayılarını ya da eksik konuları konuşmanın pek faydası yok. Bu son günlerde gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey sorgulanmak değil, desteklenmek. 'Bu sınav hayatını belirleyecek' ya da 'Bunca emeğin karşılığını almalısın' gibi cümleler çoğu zaman motivasyondan çok baskı oluşturuyor. Bunun yerine bu süreçte verdikleri emeği görmek ve sonuç ne olursa olsun yanlarında olduğunu hissettirmek çok kıymetli. İşin gençler tarafında ise şunu vurgulamak gerekiyor. Şu an hissedilen heyecan ve kaygı büyük ölçüde normal. Kaygının tamamen ortadan kalkması gerekmiyor hatta bunu istemiyoruz. Önemli olan kaygının sizi yönetmesine izin vermemek. Son günlerde yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine bildiklerinizi gözden geçirmek, uyku düzeninizi korumak ve bedeninizi yormamak, canınızı sıkacak, huzursuz hissedecek konulardan ve ortamlardan uzak durmaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır" dedi.

"Bir miktar heyecan yaşamak da başarısız olacağınız anlamına gelmez"

Kaygıyı yönetmenin sınav performansını doğrudan etkilediğini vurgulayan Uzm. Dr. Kiras, "Bu dönemde birçok gencin zihninden 'Ya son gece uyuyamazsam, ya sınav sırasında dikkatim dağılırsa, ya çok heyecanlanırsam, ya sınav ortamında rahat edemezsem' gibi benzer düşünceler geçiyor. Bunlar kaygının çok tipik senaryoları. Bir gece kötü uyumak sınavın kötü geçeceği anlamına gelmez, bir miktar heyecan yaşamak da başarısız olacağınız anlamına gelmez. Kaygı muhtemel sorunları büyütür, kişinin onlarla baş etme kapasitesini ise olduğundan daha küçük gösterir. Bu nedenle aklınızdan geçen her olumsuz düşünceyi bir gerçeklik değil, kaygının size anlattığı bir ihtimal olarak görmek daha doğru olacaktır. Şunu da unutmamak gerekiyor: Bu sınav önemli, hayat yolculuğundaki duraklardan birisi, önemli bir durak ama hayatın tamamı değil. Bir sınav sonucu bir gencin değerini, kişiliğini ya da gelecekteki potansiyelini tek başına belirlemez. Bu nedenle hem ailelerin hem de gençlerin sonuçtan çok sürece, puandan çok emeğe odaklanmaları ruh sağlığı açısından çok daha koruyucu olacaktır. Tüm gençlere sakin, sağlıklı ve emeklerini ortaya koyabilecekleri bir sınav diliyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Öncesi Psikolojik Hazırlık Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:07:15. #7.13#
SON DAKİKA: YKS Öncesi Psikolojik Hazırlık Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.