YKS'ye 20 Saniye ile Giremeyen Aday Şoku - Son Dakika
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YKS'ye 20 Saniye ile Giremeyen Aday Şoku

YKS\'ye 20 Saniye ile Giremeyen Aday Şoku
20.06.2026 11:48
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Karabük'te bir YKS adayı, 20 saniye gecikme nedeniyle sınava alınmadı, aile büyük üzüntü yaşadı.

Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek üzere sınav merkezine gelen bir aday, 20 saniyeyle sınava alınmadı.

Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Karabük Üniversitesi'nde de sınav dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı adayları motorize polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi. Kimlik ve belge kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alınırken, görevliler belirlenen saatte bina giriş kapılarını kapattı. Sınava girmek için Mühendislik Fakültesi binasına gelen bir aday ise 20 saniye geciktiği gerekçesiyle içeri alınmadı. Görevliler tarafından sınava alınamayacağı bildirilen aday, ailesiyle birlikte bir süre fakülte önünde bekledi. Büyük üzüntü yaşayan aday ve yakınları, daha sonra sınav merkezinden ayrıldı.

Kentteki diğer sınav merkezlerinde ise adaylar sınava zamanında girerken, aileler okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Karabük, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS'ye 20 Saniye ile Giremeyen Aday Şoku - Son Dakika

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