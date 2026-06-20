Çankırı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan adaylar, zabıta ekipleri tarafından motosikletlerle sınav merkezlerine yetiştirildi.
Çankırı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sınavına yetişmeye çalışan adayların yardımına Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri yetişti. Sınav öncesinde tedbirlerini arttıran zabıta ekipler, sınava geç kalabilecek adaylar için şehir merkezindeki farklı noktalarda konuşlandı. Geç kalan adaylar zabıta ekiplerinin motosikletleriyle Çankırı Karatekin Üniversitesi'neki sınav merkezlerine götürülerek sınava yetişmeleri sağlandı. - ÇANKIRI
Son Dakika › Eğitim › Çankırı'da YKS'ye geç kalan adayların yardımına zabıta ekipleri yetişti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?